Fußball-Landesliga : Thomas Geist: „Wir haben jetzt alles selber in der Hand"

Trainer Thomas Geist, hier im Gespräch mit Baran Özcan, ist mit der SV Hönnepel-Niedermörmter auf Kurs Klassenerhalt. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Interview Kalkar Der Trainer der SV Hönnepel-Niedermörmter nennt Gründe für den Aufschwung, lobt seine Spieler und spricht über die Chancen im Abstiegskampf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Joachim Schwenk

Thomas Geist ist auf dem besten Weg, beim Fußball-Landesligisten SV Hönnepel-Niedermörmter seine Mission Klassenerhalt zu erfüllen. Die Mannschaft holte in den sechs Partien unter der Regie des Trainers, der in der Winterpause die Nachfolge von Sven Schützek angetreten hat, beachtliche zwölf von 18 möglichen Punkten, verbesserte sich von einem Abstiegsplatz auf den rettenden zehnten Rang und hat bereits acht Zähler Vorsprung vor dem ersten der vier Plätze, die hinunter in die Bezirksliga führen. Der Coach spricht im Interview über den Aufschwung und die Chancen auf den Klassenerhalt.

Herr Geist, besser hätte es in den vergangenen Wochen doch eigentlich kaum laufen können. Die SV Hönnepel-Niedermörmter ist immerhin die zweitbeste Mannschaft in der Rückrunde.

Info Das Restprogramm der SV Hö.-Nie. Sonntag, 10. April, 15 Uhr SGE Bedburg-Hau - SV Hönnepel-Niedermörmter Montag, 18. April, 15 Uhr SV Hönnepel-Niedermörmter - TSV Wachtendonk-Wankum Freitag, 22. April, 15 Uhr VfL Rhede - SV Hönnepel-Niedermörmter Sonntag, 8. Mai, 15 Uhr SV Hönnepel-Niedermörmter - PSV Wesel-Lackhausen Sonntag, 15 Mai, 15.30 Uhr SV Scherpenberg - SV Hönnepel-Niedermörmter Sonntag, 22. Mai, 15 Uhr SV Hönnepel-Niedermörmter - VSF Amern

Thomas Geist Das sehe ich auch so. Zum einen ist es uns gelungen, Erfolge gegen die direkten Konkurrenten TSV Meerbusch II und VfL Tönisberg zu schaffen. Doch viel wichtiger ist es im Abstiegskampf, wenn man Siege gegen Teams feiert, mit denen nicht unbedingt zu rechnen ist. Das 1:0 am Sonntag gegen BW Dingden, übrigens die beste Mannschaft in der Rückrunde, passt in diese Kategorie. Solche Erfolge können im Kampf um den Klassenerhalt entscheidend sein, weil ja davon auszugehen ist, dass unsere Konkurrenten im Abstiegskampf gegen BW Dingden nicht unbedingt punkten werden.

Nach dem Erfolg gegen den Tabellenzweiten BW Dingden hat Ihr Team acht Punkte Vorsprung vor den Abstiegsplätzen – das ist schon ein recht komfortables Polster.

Geist Das ist ein gutes Polster, aber noch lange kein beruhigendes. Ich habe den TSV Meerbusch II, der auf dem ersten der vier Abstiegsplätze steht, noch nicht abgeschrieben. Denn das Team hat zuletzt schon Unterstützung aus der Oberliga-Mannschaft erhalten. Und wir müssen damit rechnen, dass es weitere Verstärkungen aus der Oberliga für die Mannschaft gibt. Deshalb dürfen wir nicht den Fehler machen, unserer Sache schon zu sicher zu sein. Fakt ist, dass wir alles selber in der Hand haben. Wir sind beim Thema Klassenerhalt noch vorsichtig, aber vorsichtig optimistisch. Wenn die Spieler ihren Job weiter so gut machen wie in den vergangenen Wochen und nicht nachlassen, dann werden wir unser Ziel auch erreichen.

Was haben Sie geändert, um die Mannschaft auf Kurs zu bringen?

Geist Ich habe nur so gearbeitet, wie ich es immer in den Vereinen getan habe, die ich trainiert habe. Ich habe vor allem versucht, der Mannschaft Zuversicht und Selbstvertrauen zu geben sowie meine Philosophie vom Fußball zu vermitteln. Doch entscheidend für den Aufschwung ist nicht, was ich als Trainer gemacht habe. Entscheidend ist, dies möchte ich klar betonen, vielmehr das, was die Mannschaft geleistet hat. Die Spieler müssen wollen, sie müssen bereit sein, alles dafür zu tun, dass die SV Hönnepel-Niedermörmter in der Liga bleibt. Das ist der Fall. Die Mannschaft trainiert und spielt sehr engagiert, hat absoluten Siegeswillen. Dafür hat sie ein großes Lob verdient.

Welche Rolle haben die vier Neuzugänge gespielt, die in der Winterpause geholt wurden?

Geist Der Kader war nur sehr dünn besetzt. Deshalb mussten wir uns in der Winterpause verstärken. Wir haben durch die Neuzugänge mehr Breite in den Kader bekommen – aber auch mehr Qualität. Torhüter Dominik Langenberg, der vom Oberligisten Sterkrade-Nord gewechselt ist, strahlt zum Beispiel eine enorme Ruhe aus, was in unserer Situation sehr wichtig ist. Die große Überraschung ist für mich die Entwicklung von Abwehrspieler Camara Kessery. Immerhin hat er zuvor beim SV Straelen II nur in der Bezirksliga gespielt.

Sie haben dem Verein im Winter erst einmal nur bis zum Ende der Saison zugesagt, eine längere Zusammenarbeit aber nicht ausgeschlossen. Wie ist aktuell der Stand der Dinge?

Geist Beim Thema Vertragsverlängerung ist noch nichts entschieden. Es werden in den nächsten Tagen aber Gespräche mit dem Vorstand stattfinden. Dann sehen wir weiter.

Ist der Job des Feuerwehrmanns im Abstiegskampf für einen Trainer nicht auch dankbar, weil er nichts zu verlieren hat. Denn es kann ja nur besser werden?

Geist Das sehe ich nicht so. Ein Trainer hat schon etwas zu verlieren, wenn er mit seinem Team das Ziel Klassenerhalt nicht erreicht. Dann bleibt gerade im schnelllebigen Fußballgeschäft etwas hängen. Da interessiert es keinen, in welcher Situation ein Coach eine Mannschaft übernommen hat. Es wird am Ende nur heißen, das ist doch der Trainer, der mit dem Verein abgestiegen ist. Dieses Risiko war mir bewusst, als ich den Job bei der SV Hönnepel-Niedermörmter übernommen habe. Und ich bin mir dieses Risikos immer noch bewusst, weil wir eben noch lange nicht gerettet sind.

Beim Erfolg gegen BW Dingden mussten die Stammspieler Marvin Hitzek und Baran Özcan verletzt ausgewechselt werden. Werden sie länger fehlen?