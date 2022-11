Rückzug aus privaten Gründen : Trainer Thomas Erkens nimmt bei Alemannia Pfalzdorf eine Auszeit

Goch Stephan Gregor und Jürgen Zeegers sind nun für den Fußball-Bezirksligisten verantwortlich, der nach dem 3:4 gegen den Mitaufsteiger Kevelaerer SV weiter ohne Heimpunkt ist.

Alemannia Pfalzdorf muss im Abstiegskampf der Fußball-Bezirksliga auf Trainer Thomas Erkens verzichten. Der Coach hat den Klub aus privaten Gründen um eine Auszeit gebeten, die erst einmal bis zum Saisonende geplant ist. Co-Trainer Jürgen Zeegers und Stephan Gregor, der seine Laufbahn als Spieler in Pfalzdorf nach der vergangenen Saison beendet hat, sind nun für das Team verantwortlich, das am Sonntag eine bittere Niederlage im Rennen um den Klassenerhalt hinnehmen musste. Die Negativserie der Alemannia vor eigenem Publikum setzte sich auch im Duell der Neulinge fort. Das Team kassierte eine 3:4 (1:2)-Niederlage gegen den Kevelaerer SV, der damit eine Serie von acht Spielen ohne Sieg beendet und den Gegner vom rettenden zwölften Platz verdrängte.

Programm So geht es in der Gruppe vier der Bezirksliga weiter – Freitag, 11. November: VfL Tönisberg - DJK Twisteden (20 Uhr); Samstag, 12. November: SV Rindern - SV Budberg (17 Uhr); Sonntag, 13. November: SV Straelen II - Alemannia Pfalzdorf, Kevelaerer SV - VfL Repelen, Viktoria Goch - VfB Homberg II (alle 14.30 Uhr), FC Aldekerk - FC Neukirchen-Vluyn, 1. FC Kleve II - TSV Weeze (beide 15 Uhr), GSV Moers - TuS Xanten (15.30 Uhr).

In der 20. Minute schlugen die Gäste, die bis dahin mehr fürs Spiel getan hatten, zum ersten Mal in der Begegnung zu. Michael Changezi setzte Jona Wassen in Szene, der das 1:0 erzielte. Mit ihrer ersten Torchance kam die Alemannia sehenswert zum Ausgleich. Moritz Geerissen (29.) schoss den Ball mit dem Außenrist unhaltbar in den Winkel. Sechs Minuten später bracht Jona Wassen den KSV erneut in Führung.