Das Ende einer Ära Trainer Sebastian Kaul verlässt die SGE Bedburg-Hau

In den nächsten Monaten werde er aber weiter viel Leidenschaft auf dem Fußballplatz investieren, so der Trainer. Immerhin steckt sein Team mitten im Kampf um den Klassenverbleib. „Ich will auf keinen Fall als Abstiegstrainer gehen. Daher werde ich unverändert alles in die Waagschale werfen“, sagt Kaul, der vor seiner Zeit in Bedburg-Hau Trainer-Erfahrung beim 1. FC Kleve gesammelt hatte.