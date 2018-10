Trainer Kröll spricht über Saisonstart seiner Kesseler Basketballerinnen

Goch-Kessel Der Trainer der Kesseler Landesliga-Basketballerinnen spricht über den Saisonstart.

Als Liganeuling belegte die Damenmannschaft des SV Kessel in der abgelaufenen Spielzeit 2017/18 einen beachtlichen dritten Platz in der Abschlusstabelle der Bezirksliga. So weit, so gut. Durch die Neustrukturierung der Damenligen im Westdeutschen Basketball-Verband (WBV) wurde dem Aufsteiger anschließend sogar ein Platz in der Landesliga angeboten – diese Herausforderung nahmen Trainer Georg Kröll und sein Team dankend an.