Heimspiel gegen den Spitzenreiter SF Niederwenigern „Die Anfrage der SGE Bedburg-Hau hat mich geehrt“

Jo Voß hatte sich bis zum Sommer noch nicht im ambitionierteren Amateurfußball, zu dem er die Landesliga zählt, bewegt. Der 31-Jährige, der beim Landesligisten SGE Bedburg-Hau die Nachfolge von Erfolgscoach Sebastian Kaul angetreten hat, war selbst als Spieler und Spielertrainer bei der SV Schottheide-Frasselt nur in den Kreisligen B und C aktiv. Der Sprung hinauf in die Landesliga ist ihm bislang bestens gelungen. Die SGE hat in der Klasse nach sieben Partien mit neun Punkten einen respektablen Start erwischt. Und die Handschrift des neuen Trainers ist dabei schon sehr gut zu erkennen. Jo Voß spricht im Interview über das bisherige Abschneiden seiner Mannschaft, den Unterschied zwischen dem Fußball in der Landesliga und der Kreisliga B sowie die Chancen der SGE auf den Klassenerhalt.