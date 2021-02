Fußball : Bernard Alijaj bleibt bei der SGE Bedburg-Hau II

Bedburg-Hau Der Coach und Co-Trainer Stefan Klümpen arbeiten beim B-Ligisten weiter, der in der aktuellen Saison ausgezeichnete Titelchancen besitzt. Der Tabellenzweite ist punktgleich mit Spitzenreiter DJK Appeldorn, der bei einem Re-Start der erste Gegner wäre.

Alijaj kam im vergangenen Sommer vom SV Rindern, wo er Co-Trainer war, an die Hasselter Schulstraße und hat erstmals eine Mannschaft als verantwortlicher Coach übernommen „Ich bin froh, diesen Schritt gemacht zu haben und fühle mich bei der SGE sehr wohl“, sagt der 36-Jährige. Klümpen (35) war früher beim SV Donsbrüggen und BV DJK Kellen als Spieler und Trainer aktiv. Er erzielte in den bisherigen acht Saisonspielen bereits sieben Treffer. Bester Torschütze des Teams ist Lars Nakotte, der schon zehn Mal erfolgreich war.

Die Verlängerung der Zusammenarbeit mit dem Duo gilt auch für den Fall, dass der Aufstieg in die Kreisliga A nicht klappen sollte. „Bisher sind wir mit der Arbeit der beiden Trainer sehr zufrieden. Wir haben viele junge Spieler, welche die Chance bekommen sollen, sich fußballerisch weiterzuentwickeln. Das sind gute Voraussetzungen, um für den Nachwuchs aus den eigenen Reihen und andere Spieler interessant zu bleiben“, sagt Wensing. In Kürze möchten Alijaj und Klümpen in Videomeetings mit den Akteuren des aktuellen Kaders abklären, wer weiter für die SGE II auflaufen will.