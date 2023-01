Fußball-Bezirksliga Daniel Beine bleibt Trainer bei Viktoria Goch

Daniel Beine wird auch in der kommenden Saison beim Fußball-Bezirksligisten Viktoria Goch, der noch alle Chancen auf den Sprung in die Landesliga besitzt, an der Seitenlinie stehen. Der Verein und der 35-jährige Trainer haben sich jetzt auf eine weitere Zusammenarbeit geeinigt. Das war eine reine Formsache. „Das Gespräch hat nur wenige Minuten gedauert. Wir sind mit der Arbeit von Daniel Beine sehr zufrieden. Er ist sehr engagiert, arbeitet akribisch und bringt sich weitaus mehr in den Verein ein, als man das erwarten würde. Er ist eine geniale Lösung für uns“, sagt Bernd Willich, Vorstandsmitglied der Viktoria.