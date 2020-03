Fußball : Arie van Lent steht vor einer ungewissen Zukunft als Trainer

Niederrhein Der ehemalige Coach des 1. FC Kleve sucht einen neuen Klub. Das Problem: Wegen der Corona-Krise tun sich viele Vereine mit Personal-Planungen schwer.

Was Arie van Lent weiß, ist: Er will weiter als Fußball-Trainer arbeiten. Sieben Jahre lang hat er das zuletzt bei Borussia Mönchengladbach getan, er war Coach der U 19 und ist es noch bis zum Ende der Saison bei der U 23. Oder genauer: bis zum 30. Juni. Dann endet sein Vertrag. Ob die Saison in der Regionalliga, die derzeit wegen der Corona-Krise ebenso ruht wie alles andere im Fußball, dann schon zu Ende gespielt worden sein kann, steht in den Sternen. Das gilt aktuell auch für van Lents Zukunft.