Reitsport : Tobias Müskens ist Rheinischer Meister der Fahrer

Tobias Müskens und seine Beifahrerin Frederike Markett nach der Siegerehrung zur Rheinischen Meisterschaft. Foto: Verein

Goch-Asperden Johanna Vogt siegte bei den Junioren und Inga Schuurman gewann zum dritten Mal das Springpferdechampionat.

Von Stephan Derks

Beim Reit- und Fahrverein (RFV) „von Driesen“ Asperden-Kessel knallen derzeit die Sektkorken ohne Unterlass. Denn die Akteure aus den Niersauen waren kürzlich auf Landesebene mehr als erfolgreich unterwegs. Mehr noch, sie heimsten sich einen Titel nach dem anderen ein. So zum Beispiel jüngst Tobias Müskens, der schon so manche Medaille auf dem „Bock“ wie es bei den Gespannfahrern heißt, errungen hat. „Dieses Mal konnte er sich den Titel des Rheinischen Meisters mit seinem Ponygespann Max und Mori bei den Wettkämpfen in Reichshof-Eiershagen erfahren“, schildert Alexander Fries, Pressewart des RFV. Dabei wurde Müskens tatkräftig von seinen Beifahrerinnen Anna Hüsgens (Dressur) und Frederike Markett (Geländefahrt und Hindernisfahrt) unterstützt.

„Auf dem Eiershagener Fahrsportgelände am Sportplatz wurde am ersten Turniertag früh morgens der Dressurwettbewerb ausgetragen, den Tobias mit seinem Zweispänner auf dem dritten Rang beendete“, so Fries weiter. Eine gute Ausgangsposition für die Teilprüfung Gelände, die auf der weitläufigen, anspruchsvollen und hügeligen Strecke rund um den Sportplatz ausgerichtet wurde. Hier konnte Tobias die Prüfung mit Platz fünf beenden und schob sich in der Gesamtwertung von Rang drei auf den zweiten Platz vor. Spannung beim Finale, zu dem die Teilprüfung Hindernisfahrt auf dem Fahrplatz auf dem Programm stand. In umgekehrter Reihenfolge der kombinierten Wertung galt es 17 Hindernisse mit insgesamt 21 Durchfahrten in einer Zeit von 155 Sekunden zu bewältigen. „Tobias pilotierte Max und Mori fehlerfrei in einer Zeit von 154,957 Sekunden durch den Parcours und konnte sich über den dritten Platz in dieser Prüfung freuen. In der Gesamtwertung bedeutete dies den Sieg, denn außer Tobias konnte kein Rheinischer Fahrer diesen anspruchsvollen Parcours fehlerfrei überwinden“, freute sich nicht nur Fries über dieses Ergebnis.