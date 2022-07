Fußball : Der neue Trainer läuft zum Platz

Kalkar Tobias Engelken, Nachfolger von Marco Schacht beim BV Sturm, lebt in Wissel. Als Assistenten hat er Francesco Lo Bianco an seiner Seite.

Der 45-Jahrige wohnt seit sieben Jahren in Wissel und war – nach seinem Umzug aus Norddeutschland an den Niederrhein – schon bei einigen Vereinen des benachbarten Fußballkreises Rees/Bocholt als Trainer im Einsatz. So stehen Stationen beim Bezirksligisten FC Bocholt II und beim SV Rees (Kreisliga A) in seiner Vita. Engelken, der seit langen auch Mitglied beim BV Sturm ist, hatte sich selbst ins Gespräch gebracht, nachdem Marco Schacht seinen Abschied angekündigt hatte.