Bedburg-Hau : Titelkämpfe der Reiter auf der Hauer Schmelenheide

Bedburg-Hau Beim RV Lohengrin Hau werden am Wochenende zum vorerst letzten Mal die Kreismeisterschaften in Dressur und Springen ausgerichtet.

Bei der Turnierleitung Beatrix Opgenorth, Stefanie Lamers und Petra Enbroks schwingt schon etwas Wehrmut mit, wenn am kommenden Wochenende, den 28. und 29. September, zum vorerst letzten Mal die Kreismeisterschaften in Dressur und Springen auf der Reitanlage des RV Lohengrin Hau, der Schmelenheide 75, über die Bühne gehen werden. „Daher möchten wir den Reitern ein ganz besonderes Turnier zum Abschluss dieser Ära bereiten“, erklärt Lohengrins Pressewartin Michaela Melde. Bekanntlich wird im nächsten Jahr der Club der Pferdefreunde Goch diese Meisterschaften im Rahmen seines Sommerturniers übernehmen. Und so wirft das Team um Lohengrins Vorsitzende Beatrix Opgenorth nochmals alles in die Waagschale, um die jahrelange Ausrichtung der Kreismeisterschaften in gewohnt souveräner Manier zu beenden. Daher krempeln die Vereinsmitglieder noch einmal die Ärmel hoch, um die insgesamt 22 Prüfungen, in denen zehn Kreismeisterschaftswertungen in Dressur und Springen, inklusive den Mannschaftsprüfungen, sowie den vier Meisterschaftswertungen im Nachwuchs-Cup (Einstiegs-Niveau, inklusive Mannschaftsprüfungen), zu stemmen. „Es ist ein sorgfältig geplantes Turnier mit sehr engagierten Helfern, die diese vorerst letzten Kreismeisterschaften beim RV Lohengrin Hau besonders gelingen lassen wollen“, so Melde weiter, wobei der Verein mit einer schönen, herbstlichen Turnieratmosphäre, einladend für Reiter und Zuschauer, sehr gut vorbereiteten Plätzen, beste Bedingungen für Pferd und Reiter, selbst gebackenem Kuchen und warmen Menüs für die Stärkung zwischendurch bei freiem Eintritt noch einmal so richtig punkten möchte. „Wir bedauern die Entscheidung des RV Lohengrin aus der Ausrichtung dieser Meisterschaften auszusteigen sehr“, erklärt die Geschäftsführerin des Kreispferdesportverbandes Kleve Wilma Hebben mit Blick auf den neuen Meisterschaftsmodus, in dem unabhängig vom Alter (ausgenommen Nachwuchs-Cup und Pony-Springen), anders als bisher, alle Reiter die Prüfungen nennen können, die sie auf anderen Turnieren ebenfalls absolvieren. Somit kann jeder Reiter aus dem Kreispferdesportverband Kleve um die Meisterschaften mitreiten.