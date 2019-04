Tischtennis : Tischtennis: Kleverinnen bei nationalen Titelkämpfen

Kleve Mara Lamhardt (WRW Kleve) und Lea Vehreschild (DJK Rhenania) starten bei den Deutschen.

Wenn heute die deutschen Tischtennis-Jugendmeisterschaften in Wiesbaden beginnen, werden auch zwei Talente aus Kleve in der Box stehen. Mara Lamhardt (Weiß-Rot-Weiß) und Lea Vehreschild (DJK Rhenania) haben sich für die Titelkämpfe qualifiziert. Allerdings wartet auf das Duo bereits in der Einzel-Vorrunde sehr starke Konkurrenz. Top 24-Teilnehmerin Lamhardt bekommt es in der Gruppenphase mit der an Position sechs gesetzten Jugend-Nationalspielerin Wenna Tu (NSU Neckarsulm) zu tun. Weitere Gegnerinnen sind Isabelle Schütt (DJK Heusweiler) sowie Emma Bruch (TSV Schwabhausen). Vehreschild feiert ihre Premiere in der U 18-Konkurrenz. . Auf sie wartet unter anderem die an Nummer acht eingestufte Sophia Deichert (RV Viktoria Wombach).