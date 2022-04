Westdeutsche Tischtennis-Meisterschaft der Senioren : WRW Kleve will den Titel und das Ticket zur DM

Maria Beltermann zählt mit WRW Kleve bei den Damen 50 zum Favoritenkreis. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Geldern Der TTC Geldern-Veert richtet das Turnier am Wochenende in der Sporthalle „Am Bollwerk“ aus. Neben WRW ist auch der TTV Rees-Groin mit einem Team dabei.

Günter Münnemann, Vorsitzender des Senioren-Ausschusses des Westdeutschen Tischtennis-Verbandes, rührt die Werbetrommel. „Ich kann jedem Besucher versprechen, dass er erstklassigen Sport geboten bekommt. Es sind einige Legenden am Start“, sagt Mümmemann. Der Funktionär organisiert mit dem TTC Gel­dern-Veert am Wochenende in der Sporthalle „Am Bollwerk“ die Westdeutsche Mannschafts-Meisterschaf der Senioren und Seniorinnen in den Altersklassen 40, 50, 60 und 70.

Bei den Herren 60 tritt die favorisierte Mannschaft Schwalbe Bergneustadt um den ehemaligen Senioren-Weltmeister Manfred Nieswand als Top-Favorit an. Auch im Wettbewerb der Damen 70 tummelt sich Prominenz an der Platte. Während der favorisierte FTV Düsseldorf die zehnfache Seniorinnen-Europameisterin und ehemalige Weltmeisterin Marianne Blasberg an Position eins ins Titelrennen schickt, halten Rhenania Königshof und der TTC Steele mit den vielfachen Deutschen Meisterinnen Roswitha Lindner und Ruth Schneider dagegen.

„Ursprünglich wollten wir die Titelkämpfe schon vor zwei Jahren als Höhepunkt zu unserem 70-jährigen Bestehen ausrichten. Damals hat uns Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht“, sagt Eugen Brück, Vorsitzender des TTC Gel­dern-Veert. 28 Dreier-Mannschaften bei den Männern und 15 Zweier-Teams bei den Frauen ermitteln am Samstag ab 9 Uhr und am Sonntag ab 10 Uhr die Meister.

Bei den Damen 50 rechnet sich WRW Kleve gute Chancen aus, den Titel zu gewinnen und sich für die Deutsche Meisterschaft zu qualifizieren. „Ich gehe davon aus, dass der TuS Xanten, wenn er denn in Bestbesetzung antritt, und wir die ersten Anwärter auf den Titel sind“, sagt Klaus Seipold, Teammanager der WRW-Damen. Maria Beltermann, Petra Jenisch und Jutta König, die bei den Damen für den TV Voerde aufschlägt, werden sich in den Partien abwechseln.