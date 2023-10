Tischtennis-Regionalliga der Damen WRW Kleve kassiert die erste Niederlage der Saison

WRW Kleve hat gegen den Titelanwärter Nummer eins in der Tischtennis-Regionalliga der Damen die erste Niederlage kassiert. Die Mannschaft, die mit drei souveränen Siegen in die Saison gestartet war, hatte am Sonntag im Heimspiel gegen den Sportclub Niestetal mit 1:9 das Nachsehen. Eine Niederlage, die aus doppeltem Grund aber überhaupt kein Beinbruch für das Team war, das weiter an der Tabellenspitze steht.