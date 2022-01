Tischtennis-Bundesliga : Die nächste Hängepartie für WRW Kleve

WRW Kleve, hier Carla Nouwen, weiß noch nicht, ob die Rückrunde in der Dritten Liga am Wochenende gestartet wird. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Das erste Damen-Team müsste in der Dritten Liga am Sonntag beim ASC Göppingen antreten. Doch ob die Partie stattfindet, ist fraglich. WRW-Teammanager Klaus Seipold rechnet derzeit mit einem Saisonabbruch.

Die erste Damen-Mannschaft von WRW müsste in der Dritten Bundesliga am kommenden Sonntag, 11 Uhr, beim ASC Göttingen das erste Spiel der Rückrunde bestreiten. Doch Stand Montag war noch nicht klar, ob das Team dort wirklich aufschlagen wird. Zum einen hat der Deutsche Tischtennis-Bund die Vereine im Gegensatz zum WTTV noch nicht darüber informiert, wie er sich das weitere Vorgehen in den höheren Ligen angesichts der Corona-Situation vorstellt. Zum anderen ist noch unklar, ob in Göttingen überhaupt gespielt werden darf. „Wir warten noch auf eine Information des Gegners, ob die Partie stattfinden kann und hängen deshalb in der Luft“, sagt Klaus Seipold, Teammanager der WRW-Damen.