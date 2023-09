Tischtennis-Regionalliga der Damen WRW Kleve siegt erneut und korrigiert sein Saisonziel nach oben

Bislang ist dieser Fall noch nicht eingetreten, weil die Mannschaft bei ihren bisherigen drei Auftritten mit geschlossen guten Leistungen überzeugte. Deshalb sprang auch am Samstag in Fritzdorf ein souveräner Erfolg heraus. „Wir hatten nicht damit gerechnet, dass wir die Partie so deutlich gewinnen könnten. Doch wir haben diesmal gegen Spielerinnen, gegen die wir in der Vergangenheit oft große Schwierigkeiten gehabt und Niederlage kassiert haben, auch gepunktet“, so Seipold.