Niederlage im Schlüsselspiel WRW Kleve II fällt auf den Relegationsplatz zurück

„In Bestbesetzung hätte die Mannschaft die Partie wahrscheinlich nicht verloren. Aber auch so wäre ein Remis möglich gewesen, weil wir zwei Einzel nur knapp in fünf Sätzen verloren haben“, so Dorißen. Nach Erfolgen von Franca van Dreuten/Nefel Ari, Franca van Dreuten und Franziska Ort stand es in der wichtigen Partie 3:3, ehe der TuS Wickrath mit drei Siegen in Serie, darunter die beiden Fünf-Satz-Erfolge, für die Entscheidung sorgte.