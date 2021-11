Tischtennis : WRW Kleve III verteidigt Tabellenführung mühelos

Kleve Das Team besiegt Borussia Düsseldorf II in der Damen-NRW-Liga mit 8:0. Spiel der WRW-Herren wegen Corona-Fällen beim Gegner abgesagt. Herren-Landesligist DJK Rhenania verliert 5:9.

„Wir wussten, dass Borussia Düsseldorf nicht in Bestbesetzung antreten würde und wir deshalb vor einer leichten Aufgabe stehen würden“, sagte WRW-Spielerin Petra Jenisch, die diesmal nicht in der Mannschaft stand, ihre Teamkolleginnen allerdings coachte.

Die Mannschaft, die unbedingt den Aufstieg in die Oberliga schaffen will, bestreitet ihre nächste Partie jetzt erst am Samstag, 15. Januar, in eigener Halle gegen FTV Düsseldorf. „Ich hoffe, dass sich die Corona-Situation bis dahin wieder ein wenig entspannt hat. Denn derzeit bin ich nicht so optimistisch, dass die Saison wie geplant beendet werden kann“, sagte Petra Jenisch.