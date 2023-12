Westdeutsche Tischtennis-Meisterschaft Ein Medaillenregen für WRW Kleve

WRW Kleve gehörte bei den Westdeutschen Tischtennis-Meisterschaften der Senioren und Seniorinnen, die am Wochenende in Hamm stattgefunden haben, zu den großen Gewinnern. Denn die Bilanz des Klubs bei den Titelkämpfen war außerordentlich gut. Vier Spielerinnen waren am Start und brachten acht Medaillen mit. „Damit haben wir unsere Erwartungen deutlich übertroffen. Erfreulich ist vor allem, dass jede unsere Spielerin wenigstens eine Medaille gewonnen hat“, sagte Klaus Seipold, Teammanager der WRW-Damen, nach dem Turnier. Erfolgreichste Klever Teilnehmerin war Maria Beltermann (Seniorinnen 60), die bei drei Starts drei Titel holte. Sie löste durch ihr gutes Ergebnis im Einzel ebenso wie ihre Klubkollegin Sandra Agresti, die Dritte bei den Seniorinnen 50 wurde, das Ticket zur Deutschen Meisterschaft 2024 der Senioren und Seniorinnen. Die Titelkämpfe finden ebenfalls in Hamm statt.