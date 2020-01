Tischtennis : WRW Kleve nach Derby-Sieg wieder auf Platz zwei

Kleve Der Gastgeber besiegt den Lokalrivalen DJK Rhenania Kleve wie im Hinspiel mit 9:6. Die Mannschaft steht damit wieder auf dem Platz, der zur Teilnahme an der Aufstiegsrelegation berechtigt.

WRW Kleve hat in der Tischtennis-Landesliga der Herren wieder den zweiten Tabellenplatz übernommen. Der Gastgeber gewann wie schon in der Hinrunde das Derby gegen die DJK Rhenania Kleve mit 9:6 und verdrängte den Lokalrivalen von Rang zwei, der zur Teilnahme an der Aufstiegsrelegation berechtigt. Die Ursache für die 6:9 Niederlage (22:35-Sätze) sah DJK-Eigengewächs Johannes Kirchner in erster Linie im Spitzen-Paarkreuz. „Unsere Leistung an den Positionen eins und zwei war katastrophal. Das mittlere Paarkreuz war dagegen sehr gut, aber das hat nicht gereicht“, sagte er.