Deutsche Tischtennis-Meisterschaft : WRW Kleve gewinnt Bronze

Kleve Die Mannschaft gewinnt in Simmern im Hunsrück bei den Seniorinnen 50 das Spiel um den dritten Platz gegen den ewigen Rivalen TuS Xanten mit 3:0.

WRW Kleve hat sein Ziel bei der Deutschen Mannschafts-Meisterschaft der Senioren im Tischtennis , die in Simmern im Hunsrück ausgetragen wurde, erreicht. „Wir wollten aufs Treppchen kommen“, sagte Klaus Seipold, Teammanager der WRW-Damen. Das gelang bei den Seniorinnen 50. Die Mannschaft mit den WRW-Spielerinnen Maria Beltermann und Petra Jenisch sowie Annette Schimmelpfennig vom TTC Brauweiler holte Bronze.

Dabei gab es in der Partie um Platz drei einen 3:0-Erfolg gegen den ewigen Rivalen TuS Xanten. Der TuS hatte sich erst vor wenigen Wochen bei der Westdeutschen Mannschafts-Meisterschaft in Geldern noch durch einen hauchdünnen 3:2-Sieg im Finale gegen WRW Kleve den Titel gesichert. Jetzt gelang die Revanche, wobei der Kontrahent auch ein wenig Pech hatte. Nachdem Maria Beltermann mit einem Drei-Satz-Sieg gegen Gudrun Rynders für die Klever 1:0-Führung gesorgt hatte, musste die Xantenerin Bettina Balfoort in ihrer Partie gegen Annette Schimmelpfennig im zweiten Satz verletzt aufgeben. Maria Beltermann/Annette Schimmelpfennig holten im Doppel mit einen weiteren Drei-Satz-Sieg den entscheidenden dritten Punkt zum Medaillengewinn.