Tischtennis-Regionalliga der Damen WRW Kleve droht die erste Niederlage der Saison

WRW Kleve stellt sich in der Tischtennis-Regionalliga der Damen darauf ein, dass es am Wochenende den ersten Fleck auf der nach drei Spieltagen noch blütenweißen Weste geben wird. Die Mannschaft erwartet am Sonntag um 13 Uhr den Sportclub Niestetal in der Sporthalle der Gesamtschule am Forstgarten. Ein Gegner, an den die Kleverinnen keine allzu guten Erinnerungen haben. Schließlich setzte es in der vergangenen Saison in eigener Halle eine happige 0:10-Niederlage gegen das Team aus dem Landkreis Kassel für WRW.