Turnier der Superlative Rom wird zum Mekka der Tischtennis-Senioren

Jahr für Jahr reißen sich Reiseveranstalter schon lange im Vorfeld der Titelkämpfe um die Veteranen an der Platte. Denn die Seniorinnen und Senioren bringen zwar noch den sportlichen Ehrgeiz mit, erwarten aber auch ein ausgeklügeltes Ausflugsprogramm mit jeder Menge Sightseeing. „Wenn man erst einmal an der Platte steht, möchte man natürlich auch so weit wie möglich kommen. Doch natürlich ist es auch sehr reizvoll, möglichst viel von Rom zu sehen“, sagt Annemarie Falkowski. Die Leistungsträgerin der Verbandsliga-Frauen des TTC Geldern-Veert, die soeben mit dem TTC Königshof die Deutsche Mannschafts-Meisterschaft der Seniorinnen 70 gewonnen hat, bringt jede Menge internationale Erfahrung mit. In Rom bekommt es sie es in der Vorrunde unter anderen mit einer Gegnerin aus dem Mutterland des Tischtennis zu tun – einer Chinesin namens Qingfang Wang.