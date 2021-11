Tischtennis : WRW Kleve und DJK Rhenania feiern wichtige Siege

Kleve Verbandsligist WRW Kleve rückt nach dem 9:2 gegen GW Flüren näher ans rettende Ufer heran. Landesligist DJK setzt sich nach 9:3 gegen den SV Millingen von den Relegationsplätzen ab.

Die erste Herren-Mannschaft von WRW Kleve hat ihre Negativserie in der Tischtennis-Verbandsliga genau zum richtigen Zeitpunkt gestoppt. Nach vier Spielen ohne Sieg schaffte WRW in der wichtigen Heimpartie gegen den Tabellenvorletzten GW Flüren einen deutlichen 9:2-Erfolg. Damit baute das Team mit nunmehr 6:12-Punkten nicht nur seinen Vorsprung vor den beiden direkten Abstiegsplätzen in der Klasse auf fünf Zähler aus. Die Mannschaft, die als Drittletzter auf einem der beiden Relegationsplätze steht, verringerte den Abstand zum rettenden achten Rang auch auf drei Punkte.