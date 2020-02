Tischtennis : Lösbare Aufgaben für Klever Teams

Kleve Tischtennis: Die Damen- und Herren-Mannschaften sind in ihren Spielen favorisiert.

WRW Kleve II ist in der Tischtennis-Oberliga der Damen am Wochenende doppelt gefordert. Der Spitzenreiter tritt am Samstag, 16 Uhr, beim Drittletzten DJK Adler Brakel an. Am Sonntag empfängt der Ligaprimus um 13 Uhr den Tabellenfünften SC Ottmarsbocholt in der Sporthalle Mittelweg. Beide Teams wurden in der Hinrunde mit 8:2 besiegt. Außerdem bestreitet der Drittletzte WRW III in der Damen-NRW-Liga am Samstag, 18.30 Uhr, in der Sporthalle Mittelweg das Heimspiel gegen Schlusslicht TTV Rees-Groin und will sich für die 5:8-Niederlage in der Hinrunde revanchieren. Dann wäre das Ziel Klassenerhalt wieder ein wenig näher gerückt.