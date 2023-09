Tischtennis WRW Kleve II überrascht beim Saisonauftakt

Einen Erfolg schaffte auch die dritte Damen-Mannschaft des Klubs in der NRW-Liga. Sie setzte sich in der Heimpartie gegen den VfL Oldentrup mit 6:4 durch. WRW III lag in der Begegnung schon mit 3:4 zurück, ehe Sandra Agresti, Petra Jenisch und Sumi Cho mit ihren Siegen in den abschließenden drei Einzeln das Blatt noch einmal wendeten. Zuvor waren Franziska Ort, Petra Jenisch und Sandra Agresti/Petra Jenisch für den Gastgeber erfolgreich gewesen, der in der Tabelle mit 4:2-Punkten auf Platz drei steht.