Tischtennis-Regionalliga WRW Kleve gelingt ein Start nach Maß

Der Regionalligist muss in dieser Saison kleinere Brötchen backen, weil er seine Spitzenspielerin verloren hat. Mara Lamhardt wechselte zur DJK BW Annen, weil sie sich Hoffnungen macht, dort in der ersten Mannschaft einige Erfahrungen in der Dritten Liga sammeln zu können. Am Sonntag schlug Lamhardt noch einmal an alter Wirkungsstätte auf und sorgte als Spitzenspielerin für die beiden Punkte des zweiten Teams ihres neuen Vereins. Das war es aber auch für die Gäste. Pia Dorißen, Maria Beltermann, Lea Vehreschild (2), Liza-Marie Hellenthal (2), Maria Beltermann/Liza-Marie Hellenthal und Pia Dorißen/Lea Verhreschild waren in den restlichen acht Partien, in denen sie insgesamt nur drei Sätze abgaben, klar überlegen. „Der Erfolg ist auch in dieser Höhe verdient, da wir mannschaftlich eine sehr geschlossene Leistung gezeigt haben“, sagte Seipold.