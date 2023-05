Tischtennis Maria Beltermann verteidigt ihren DM-Titel

Die Vorrunde gestaltete Maria Beltermann souverän. In den drei erfolgreichen Partien gab sie nur in der letzten Begegnung einen Satz ab. Nach einem Freilos im Achtelfinale traf sie in der Runde der letzten acht Spielerinnen auf Martina Roggartz vom Hamburger Tischtennisverband, die aber auch am Ende klar mit 3:1 bezwungen werden konnte. „Das Halbfinale war dann die mit Abstand größte Herausforderung für mich an diesem Wochenende“, sagte Beltermann.