Tischtennis : Maria Beltermann brilliert bei den Westdeutschen

Kleve Bronze, dreifaches Silber und eine Goldmedaille nahm das WRW-Trio um Maria Beltermann, Sandra Agresti und Claudia Wilms von den Westdeutschen Seniorenmeisterschaften aus Aachen mit zurück.

Damit war auch in diesem Jahr im Wettbewerb der Damen-50 fast kein Vorbeikommen an den Kleverinnen.Mit beeindruckender Souveränität trug sich Beltermann gleich dreifach als Vizemeisterin in die Siegerlisten ein. Nur eine Spielerin konnte sie in diesem Jahr zu Fall bringen: Aus allen drei Endspielen ging Tatjana Michajlova als Siegerin hervor. „Ich bin sehr zufrieden, das Turnier mit drei Silbermedaillen beendet zu haben“, sagte Beltermann nach dem zweitägigen Turnier bescheiden. „Tatjana hat super gespielt und war besser als ich. Daher ist das Ergebnis die beste Ausbeute, die ich mitnehmen konnte.“ Beltermann und Michajlova waren zuvor noch nie aufeinandergetroffen.