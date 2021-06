Tischtennis : Lea Vehreschild gewinnt Bronze bei den Ruhr Games

Kleve Das Talent der DJK Rhenania Kleve bestritt in Bochum sein erstes Turnier nach achtmonatiger Corona-Pause. Demnächst beginnt die Vorbereitung auf die Saison in der Dritten Bundesliga und Regionalliga.

Bei der DJK Kleve endet eine sportlich sehr erfolgreiche Ära: Lea Vehreschild ging nach elf Jahren und zahlreichen Titeln und Platzierungen jetzt bei den Ruhr Games 21 in Bochum zum letzten Mal für die Rhenania an den Tisch. Die 18-jährige Abiturientin des Kellener Konrad-Adenauer-Gymnasiums holte in der Rundsporthalle beim größten Sport-Festival für Jugendliche in Europa mit Wettkämpfen in 16 Sportarten die Bronzemedaille im NRW-Cup des Westdeutschen Tischtennis-Verbandes (WTTV).