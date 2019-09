Tischtennis : WRW ohne das nötige Quäntchen Glück

Kleve Herren-Tischtennis auf Verbandsebene: Rhenania setzt sich beim TV Mehrhoog mit 9:4 durch

Ohne das nötige Quäntchen Glück musste sich die erste Herrenmannschaft der TTVg WRW Kleve dem TTC Homberg mit 6:9 (28:33 Sätze) geschlagen geben. Mannschaftsführer Peter Hendricks: „Im zweiten Einzeldurchgang gingen gleich drei Fünfsatzspiele in der Verlängerung verloren. Das hat uns das Genick gebrochen!“ Nicht wie erhofft lief es für letztjährigen Tabellenfünften bereits zum Auftakt. Den Doppelniederlagen von Hendricks/Maikel Peters (1:3 Luca Kasper/Maarten Peltz) und Jens Roeloffs/Stefan Merfeld (0:3 Christian Timmermann/Alexander Gebauer) stand lediglich ein knapper Fünfsatzerfolg von Vincent Kepser/Lucca-Henk Kaus gegenüber. Das Spitzendoppel setzte sich gegen Ingo Rix/Bastian Jäschke im Entscheidungsdurchgang mit 11:8 durch. Im weiteren Verlauf hielten Roeloffs (3:1 Gebauer) und Kepser, der im Spitzenpaarkreuz sowohl Kasper als auch Rix glatt in drei Sätzen in die Schranken verwies, die Begegnung bis zum 4:6 offen. In den nachfolgenden fünf Begegnungen kamen dann jedoch nur noch Neuzugang Kaus (3:1 Gebauer) und Peters (3:2 Peltz) zum Zuge. Neben Routinier Hendricks (10:12 Kasper) blieb auch Roeloffs (13:15 Timmermann) und im letzten Spiel des Abends Merfeld (9:11) nur die Gratulation.