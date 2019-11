Tischtennis-Landesliga : Rhenania zieht ins Spitzenspiel

Die DJK-Protagonisten Christian Schlesinger (l.) und Oliver Jansen (r.) empfangen am Wochenende den Klassenprimus aus Wesel. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)

Kleve Herren-Tischtennis, Landesliga: DJK im Duell mit dem BSV GW Wesel-Flüren in der Außenseiterrolle.

Wir geben einen Überblick über den bevorstehenden Spieltag der hiesigen Tischtennis-Herren in der Landesliga. Die DJK Rhenania steht vor einer Mammutaufgabe, die Herren von Weiß-Rot-Weiß rechnen sich durchaus Chancen aus.

Tischtennis, Herren-Landesliga 7: TV Voerde - TTVg WRW Kleve. Nach den Erfolgen über den TV Bruckhausen und beim Duisburger Traditionsclub Meidericher TTC blieb den WRW-Herren im letzten Heimspiel nur die Gratulation. Dem VfL Rhede unterlag die WRW-Sechs mit 7:9. Trotz der dritten Saisonniederlage behauptete das Team um Peter Hendricks in der Tabelle den vierten Rang. Vor der Nachholpartie gegen den TTC BW Geldern-Veert (08.12.) wird die Erstvertretung des Klever Traditionsclubs am Samstagabend (Spielbeginn: 18.30 Uhr) vom TV Voerde gefordert. „ Hoffe, dass wir mindestens eines der beiden Spiel gewinnen, damit wir nichts mit den Relegationsplätzen zu tun bekommen. Das Mittelfeld ist sehr eng.“

Im Spitzenpaarkreuz spielt in Voerde neben Vincent Kepser erneut Hiroshi Leo Kittenberger auf. Für den Klever Mannschaftsführer ist in der Mitte Jens Roeloffs mit von der Partie. Gefordert sind die Gäste beim Tabellennachbarn bereits in den Doppelbegegnungen. Vor allem gegen die Spitzenpaarung Jens Baumgartner/Alexander Bergmann (12:1 Siege) dürften die Trauben sehr hoch hängen. Im oberen Paarkreuz bietet der TV Voerde Baumgartner (12:8) und Thomas Hasenwinkel (6:12) auf. Unverändert bleibt das mittlere Paarkreuz, in dem Jan Robin Rybiesnki (9:9) und Bergmann (9:10) lediglich die Positionen tauschten. Vervollständigt wird die Mannschaft von Carsten Gerau (5:14) und Neuzugang André Steinkamp (10:6).

Tischtennis, Herren-Landesliga 7: DJK Rhenania Kleve – BSV GW Wesel-Flüren. Mit drei überzeugenden Siegen in Folge schraubte die DJK-Herrenerstvertretung ihr Punktekonto auf 15:5 Zähler und festigten in der Tabelle den zweiten Rang. Zum Abschluss der Hinrunde trifft die DJK-Sechs im Gipfeltreffen auf den bislang ungeschlagenen Spitzenreiter BSV Grün-Weiß Wesel-Flüren. Zur Austragung kommt das Heimspiel in der Sporthalle an der Triftstraße am Samstagabend um 18.00 Uhr. Trotz der zuletzt ansprechenden Leistungen bleibt dem DJK-Team gegen den letztjährigen Verbandsligisten allerdings nur die Außenseiterrolle. „Es wird sehr schwer. Wir müssen ohne „Drei“ aufspielen. Neben dem verletzten Olli Jansen fehlen Johannes Kirchner und Christian Schlesinger“, heißt es von der DJK.