Interview mit Klaus Seipold : „Wir planen schon für die Dritte Liga“

WRW Kleve Die erste Damen­Mannschaft empfängt in der Regionalliga am Sonntag um 13 Uhr den Tabellenfünften TTC Staffel II in der Sporthalle am Klever Mittelweg. Dort findet bereits am Samstag um 18:30 Uhr die Partie des zweiten Teams, Tabellenzweiter in der Oberliga, gegen den Sechsten TTC Brauweiler statt. WRW Kleve III spielt in der NRW-Liga am Samstag, 19.30 Uhr, beim TV Dellbrück.

DJK Kleve Das Damen-Team der DJK Rhenania, Tabellensechster in der Verbandsliga, empfängt am Samstag, 18 Uhr, den TTC Dülken in der Sporthalle der Klever Realschule.