Tischtennis Schlüsselspiel im Abstiegskampf für WRW Kleve II

Die personelle Situation bei den Damen-Teams von WRW Kleve hat sich ein wenig entspannt. Zwar kann die erste Mannschaft in der Tischtennis-Regionalliga erneut nicht in Bestbesetzung aufschlagen. Doch dafür können das zweite Team in der Oberliga und die dritte Mannschaft in der NRW-Liga in Sollstärke antreten, nachdem ihnen am vergangenen Wochenende nur drei statt der benötigten vier Spielerinnen zur Verfügung gestanden hatten.