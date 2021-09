Dritte Tischtennis-Liga : Ein Duell auf Augenhöhe für WRW Kleve

Kleve Der Damen-Drittligist ist an diesem Sonntag beim TTC GW Fritzdorf zu Gast. Teammanager Klaus Seipold sagt, dass das Duell ein „Vier-Punkte-Spiel“ für seine Mannschaft sei.

Am Wochenende ist die erste Damenmannschaft von WRW Kleve wieder in der Dritten Tischtennis-Liga gefordert. Vor rund zwei Wochen kassierte das Team im ersten Saisonspiel die erste Niederlage gegen die Mannschaft von Hannover 96, die bereits drei Partien absolviert hat und an der Tabellenspitze steht. Eine Standortbestimmung war das 3:6 der Kleverinnen sicher noch nicht. So sieht es auch WRW-Teammanager Klaus Seipold. „Das war eine zu erwartende Niederlage“, sagt er.