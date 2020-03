Tischtennis : Im Triumphzug durch Kleve

Viele Fans feuerten die Damen von WRW Kleve damals an. In einem Auto-Konvoi ließ sich das Team danach in der Innenstadt zujubeln. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)

Kleve Vor 40 Jahren gewann der damalige Tischtennis-Bundesligist Weiß-Rot-Weiß Kleve erstmals die Deutsche Meisterschaft. 650 Fans kamen damals in die Kellener Sporthalle, um das Damen-Team gegen den TSV Kronhagen zu unterstützen.

40 Jahre ist es nun her, als das Damen-Team im März 1980 nach 49 Jahren erstmals Deutscher Meister wurde. Auch wenn der Pokal des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) nach dem souveränen 9:1-Heimsieg gegen Hagen in die Höhe gestemmt wurde, das eigentliche Meisterstück machte das Quartett mit Wiebke Hendriksen, Monika Kneip-Stumpe, Roswitha Schmitz und Jutta Trapp einige Wochen zuvor.

In der Kellener Sporthalle fegen die Kleverinnen am Karnevalssonntag den amtierenden Champion TSV Kronshagen vor der Rekordkulisse von 650 Zuschauern mit 9:2 aus der Halle. „Das war eine Sensation“, erinnert sich die WRW-Legende Wiebke Hendriksen. Und auch der damalige Mannschaftsbetreuer Dieter Stumpe, der später auch über viele Jahre Vorsitzender war, stellt heute fest: „Für Kleve war das ein echtes Highlight.“

Nachdem die WRW-Damen im Hinspiel in Kronshagen mit 4:9 unterlegen waren, wäre im Rückspiel ein Heimsieg erforderlich gewesen, um das große Ziel noch zu erreichen. Doch am Abend vor der entscheidenden Begegnung kam die frohe Kunde aus Kaiserberg, dass der Meister, der zuvor schon mal ein Unentschieden gemacht hatte, dort unerwartet die Segel gestrichen hatte. Und so wurde WRW Kleve binnen 24 Stunden urplötzlich vom Außenseiter zum heißen Anwärter auf die Meisterschaft.

Ein donnerndes „Kleve Helau“ schallte den 650 Fans aus den Kehlen von Moni, Rosi, Jutta und Wiebke als Schlachruf entgegen. Und die Heimmannschaft spielte an diesem Morgen Tischtennis wie von einem anderen Stern. „Wiebke war die Beste. Sie hat selten so gut gespielt“, sagte anschließend selbst Kronshagens Betreuer Trupkovic. Dreimal musste die Kleverin drei Sätze spielen, dreimal war sie erfolgreich. Aber auch Monika Kneip-Stumpe, Roswitha Schmitz und Jutta Trapp spielten sich in einen Rausch. Am Ende hieß es 9:2 für WRW Kleve, die Halle verwandelte sich in einen Hexenkessel.