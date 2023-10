2:0-Erfolg in Toulouse gegen Frankreich So lief das Länderspiel-Debüt von Tim Haal

Tim Haal, Defensivkraft des Fußball-Oberligisten 1. FC Kleve, hat sein erstes Länderspiel für das Feuerwehr-Nationalteam bestritten. Für die Auswahl der Berufsfeuerwehrleute trat er in der Vergangenheit bereits mehrfach an. Diese Einsätze galten jedoch noch nicht als offizielle Länderspiele. Im Rahmen von Lehrgängen in Dresden und Dreieich absolvierte der 34-jährige Xantener im Trikot mit dem Bundesadler Testpartien gegen Vereinsteams. Nun aber war es so weit: Die Berufsfeuerwehrmänner traten im südfranzösischen Toulouse gegen Frankreich an. Die Mannschaft von Bundestrainer Heinz-Jürgen Pieper aus Münster gewann dieses offizielle Länderspiel mit 2:0.