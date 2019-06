Jugendfußball : Kleves Fronhoffs: „Segel in Richtung weitermachen“

Kleve Wie sieht die Zukunft von Thorsten Fronhoffs aus? Das ist eine viel gestellte Frage in den vergangenen Wochen am Klever Bresserberg.

Im vergangenen Sommer übernahm er die A-Junioren des 1. FC Kleve und führte diese in die Qualifikationsphase zur Niederrheinliga. So ist zumindest klar, wie der Übungsleiter sein Wochenende gestaltet: Am Sonntag geht es ab 11 Uhr vor heimischem Publikum gegen die SSVg. Velbert. Doch wie geht es danach für Fronhoffs weiter? „Ich habe die Segel Stand jetzt in Richtung weitermachen gestellt“, sagt er. Zuletzt war aus dem Umfeld des FC vernehmbar, dass Fronhoffs seine Entscheidung von dem Aufstieg in die Niederrheinliga abhängig mache.