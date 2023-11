Fußball-Landesliga SV Hönnepel-Niedermörmter und Trainer Thomas Geist trennen sich

Thomas Geist ist nicht mehr Trainer der SV Hönnepel-Niedermörmter, die nach 15 Spieltagen in der Fußball-Landesliga mit nur zwei Punkten auf dem Konto am Tabellenende steht. Der Verein und der 59-jährige Coach haben sich am Montagabend auf ein Ende der Zusammenarbeit verständigt. Beide Seiten legten großen Wert auf die Feststellung, dass die Trennung im beiderseitigen Einvernehmen erfolgt sei. Sie machten aber ebenso deutlich, dass es keine Alternative zu dieser Entscheidung gegeben habe, um in schier auswegloser sportlicher Situation noch einmal ein Zeichen zu setzen. Das Team wird vorerst vom bisherigen Co-Trainer Marcel Zalewski gecoacht,