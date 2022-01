Fußball-Landesliga : Thomas Geist muss SV Hö.-Nie. schnell in die Spur bringen

Thomas Geist muss SV Hö.-Nie. schnell in die Spur bringen

Thomas Geist, hier noch als Coach des SV Sonsbeck im Einsatz, geht die neue Aufgabe bei der SV Hö.-Nie. mit viel Optimismus an. Foto: Fischer, Armin (arfi)/Fischer, Armin (afi)

Kalkar Der neue Coach bestreitet mit der SV Hönnepel-Niedermörmter direkt nach der Winterpause wichtige Spiele und möchte vorher noch den einen oder anderen Neuzugang begrüßen.

Die SV Hönnepel-Niedermörmter kann in Sachen Verstärkungen für den Abstiegskampf noch keinen Vollzug melden. Doch der neue Trainer Thomas Geist bleibt zuversichtlich, dass der Fußball-Landesligist am Dienstag, 18. Januar, wenn die Vorbereitung auf den Rest der Saison beginnt, neue Kräfte für das Rennen um den Klassenerhalt präsentieren kann.

Geist hofft, dass es dem Landesligisten gelingt, noch zwei oder drei Spieler an die Düffelsmühle zu locken. „Und wenn das nicht klappt, dann starten wir die Mission Klassenerhalt halt nur mit dem aktuellen Personal. Ich halte die Mannschaft auch in der bisherigen Besetzung für stark genug, um in der Liga zu bleiben“, sagt der 57-jährige Coach.