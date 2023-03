Vor Schlüsselspiel im Abstiegskampf Thomas Erkens zurück bei Alemannia Pfalzdorf

Wo er den Hebel ansetzen muss, hatte Thomas Erkens am Sonntag gesehen, als er bei der 0:2-Niederlage der Alemannia beim Tabellenvierten TuS Xanten noch unter den Zuschauern war. Die Mannschaft zeigte erneut Schwächen im Abschluss und leistete mit einem Patzer in der Defensive bei einem Xantener Treffer fleißig Hilfestellung. „Die Spieler geben immer alles, doch sie machen in der Abwehr und im Angriff noch Fehler, die man sich nicht erlauben darf, wenn man in der Bezirksliga erfolgreich sein will“, so Erkens.