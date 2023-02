Fußball-Testspiele 1. FC Kleve zeigt zwei Gesichter

Der Tabellenzweite der Bezirksliga-Gruppe vier bestreitet jetzt noch zwei Testspiele, ehe er in der Meisterschaft zur Aufholjagd auf Spitzenreiter SV Budberg ansetzen will. Die Mannschaft von Daniel Beine tritt am Samstag, 13 Uhr, beim Landesligisten Sportfreunde Broekhuysen an. Die Generalprobe findet dann am Sonntag, 12. Februar, 14.30 Uhr, im Gocher Hubert-Houben-Stadion gegen den VfB Speldorf statt, der Tabellenführer in der Gruppe fünf der Bezirksliga ist. „In diesen beiden Begegnungen werden wir sehen, wo wir stehen“, sagte Beine. Für sein Team geht es in der Meisterschaft am Sonntag, 19. Februar, 15 Uhr, weiter. Dann wird nach zwei Absagen der dritte Versuch gestartet, die Partie beim TSV Weeze über die Bühne zu bringen.