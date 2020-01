Fußball : 1. FC Kleve lässt Sonsbeck keine Chance

Kleve Das Testspiel des Fußball-Oberligisten beim Landesligisten verlief äußerst einseitig. Trainer Umut Akpinar war mit dem Auftritt seiner Mannschaft beim 4:1-Erfolg sehr zufrieden. Mittelfeldspieler Tim Haal fällt vorerst aus.

Womöglich waren Sonsbecks Kicker vom Sentiment eingeschüchtert, das diese Partie umnebelte. So traten zahlreiche Kicker in Erscheinung, die in der Vergangenheit bereits das Trikot des Gegners trugen. SVS-Angreifer Maximilian Fuchs kickte in der Saison 2013/2014 am Bresserberg, sein Kollege Jan-Luca Geurtz gar drei Jahre lang. Im Gegenzug wechselte FC-Außenverteidiger Kai Robin Schneider erst im Sommer von Sonsbeck nach Kleve, Nedzad Dragovic spielte 2007/2008 für die Rot-Weißen. Auch die verletzten Tim Haal und Andre Trienenjost haben eine Vergangenheit in Sonsbecks Trikot. Wenig verwunderlich also, dass den Zuschauern eine Vielzahl herzlicher Begrüßungen und Liebkosungen präsentiert wurde.