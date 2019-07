Fußball : Oberliga: Rot-Blaue verpatzen Generalprobe

Kleve Testspiel: SV Schermbeck - 1. FC Kleve 5:2 (1:1). Im zweiten Durchgang agieren die Rot-Blauen desolat.

Dabei hatte die Partie aus Klever Sicht gut begonnen. Schon nach vier Minuten hatte Außenverteidiger Kai Robin Schneider einen schnellen Angriff über die rechte Seite inszeniert und im Zentrum Levon Kürkciyan bedient. Der wurde wiederum von den Hinterleuten Schermbecks zu Fall gebracht, der Unparteiische zeigte folgerichtig auf den Elfmeterpunkt. FC-Innenverteidiger Nedzad Dragovic trat an und verwandelte souverän zur 1:0-Führung. Die Gastgeber aber wurden stärker und glichen nach 22 Minuten aus. Einen Fehler im Spielaufbau der Bresserberg-Elf nutzte der Vorjahres-Sechste der Oberliga Westfalen dabei eiskalt aus. So ging es mit einem Remis in die Kabine. „Die erste Halbzeit war in Ordnung, da war das Spiel beinahe ausgeglichen“, sagt van Rens.

Doch es nützte den Klever nicht nachhaltig. Levon Kürkciyan gelang in der Folge zwar noch der Anschlusstreffer. Er wurde von der Außenbahn von Tim Haal bedient und köpfte den Ball ins Tor. Für den Schlusspunkt sorgte allerdings erneut Schermbeck mit den Treffern vier und fünf in den Minuten 86 und 88. „Das darf uns nicht passieren, dass wir in Überzahl so offen stehen. Aber ich sehe die Jungs täglich und mache mir daher keine Sorgen. Viele Abläufe stimmen bereits, an einigen Stellschrauben müssen wir noch drehen“, sagt van Rens. Das erste Saisonspiel wartet am Sonntag (15 Uhr) auswärts beim Bezirksligisten TuB Bocholt. In der Pokalbegegnung wird dann auch wieder Cheftrainer Umut Akpinar an der Seitenlinie stehen.