Tennis : Saisonstart im Tennis erneut verschoben

Niederrhein Die Mannschaftsspiele sollen jetzt nicht vor dem 8. Juni stattfinden. Der Verband Niederrhein folgt damit der Empfehlung des Deutschen Tennis-Bundes.

Der Tennis-Verband Niederrhein (TVN) hat den Start der Freiluft-Saison wegen der Corona-Krise erneut verschoben. Die Mannschaftsspiele sollen jetzt nicht vor Montag, 8. Juni, stattfinden, nachdem der TVN acht Tage zuvor zunächst nur den für den 25. April geplanten Auftakt abgesagt hatte. Das teilte der Verband am Dienstagabend auf seiner Homepage mit. Er folgte damit der Empfehlung des Deutschen Tennis-Bundes, der dies am Montag für alle Mannschafts-Wettbewerbe auf Bundesebene beschlossen hatte. „Wir sind jetzt dabei, die Spielpläne für die einzelnen Klassen neu zu erstellen, wenn es denn am 8. Juni weitergehen kann“, sagte Ulrich Nacken, Sportwart des Tennis-Verbandes Niederrhein.