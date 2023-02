Tennis-Winterrunde Der Uedemer TC hat sein Ziel fast erreicht

Die Herren 30 des Uedemer TC haben in der Tennis-Winterrunde ihr großes Ziel fast erreicht. Die Mannschaft verteidigte am vorletzten Spieltag mit einem 6:0-Erfolg beim TC Grün-Weiß Burscheid die Tabellenführung in der Zweiten Verbandsliga und hat damit weiter allerbeste Chancen auf den Aufstieg. „Jetzt wollen wir uns das auch nicht mehr aus der Hand nehmen lassen“, sagte Mannschaftsführer Andrej Nitsche. Der Uedemer TC kann den Sprung in die Erste Verbandsliga beim Saison-Finale am Sonntag, 26. Februar, mit einem Erfolg in der Heimpartie gegen den TC Waldhof Bottrop II, die um 15 Uhr in der Tennishalle in Alpen beginnt, perfekt machen.