Neuer Wettbewerb im Tennis : Uedemer TC gewinnt Verbandspokal

Uedem Die Herren 30 des Vereins behalten in einem spannenden Finale mit 2:1 gegen den Angermunder TC die Oberhand und sind von der Atmosphäre begeistert.

Die Herren 30 des Uedemer TC haben den Tennis-Verbandspokal gewonnen. Der Wettbewerb im K.-o.-System wurde erstmals am unteren Niederrhein ausgetragen, im Nachgang der Medensaison gingen viele Teams an den Start. „Wir sind unglaublich stolz auf die Mannschaftsleistung. Dass wir uns gleich beim ersten Mal in diesem spannenden Format durchgesetzt haben, ist ein tolles Gefühl“, sagt der Uedemer Spieler Philipp Zita, dessen Team in der Medensaison in der Ersten Verbandsliga aufschlägt.