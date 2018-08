Tennis-Titelkämpfe beim TC RW Goch

Tennis-Kreismeisterschaften in Goch

Auch in diesem Jahr lädt der Tenniskreis Kleve seine Mitglieder wieder zu den Kreismeisterschaften ein. Vom 20. bis 26. August werden Damen, Herren und Jugendliche auf der Anlage von Rot-Weiß Goch in der Jahnstraße 4 die Schläger schwingen. Die Kreisvorsitzende und Turnierorganisatorin Alexandra Nitsche hofft auf rege Beteiligung, die Rahmenbedingungen dafür sind jedenfalls geschaffen. Ausgeschrieben sind sämtliche Altersklassen der Damen und Herren (offen, AK 30, AK 40, AK 50, AK 60, AK 70, AK 80), Doppel und Mixed sowie sämtliche Jugendklassen (Midcourt, U10, U12, U14, U16, U18). Teilnahmeberechtigt sind Spieler, die Mitglied in einem Kreis Klever Tennisverein sind oder die im Kreis Kleve einen festen Wohnsitz haben, im Besitz einer gültigen DTB-ID-Nummer sind, jedoch keinem Tennisverein eines anderen Bezirkes oder Verbandes angehören. Gespielt werden zwei Gewinnsätze, der eventuelle dritte Satz wird als Match-Tie-Break ausgetragen. Die Kreismeisterschaften werden als LK-Turnier ausgeschrieben. Eine Anmeldung ist über das Portal www.tvpro-online.de noch bis zum 11. August möglich. Unter der Woche werden die Spiele ab 17 Uhr angesetzt, wer das aus beruflichen Gründen nicht wahrnehmen kann, soll dies bei der Anmeldung bereits anmerken. Auslosung und Paarungen werden ab dem 12. August im Internet veröffentlicht.