Tennis : Kreismeisterschaft steigt beim TC RW Goch

Am 9. August schlagen die besten Spieler des Kreises Kleve in Goch auf. Foto: dpa/A2800 epa John G. Mabanglo

Kreis Kleve Beim TC Rot-Weiß werden die Titelkämpfe der Herren, Damen und Jugendlichen ausgetragen. Am 3. August erfolgt der Start, am 9. August werden alle Sieger feststehen. Anmeldungen sind noch bis 27. Juli möglich.

In den vergangenen Wochen hat der Sportbetrieb wieder deutlich zugenommen – auch im Tennis. Am 3. August steigt das erste große Turnier in der Region – die Kreismeisterschaften. Die besten Spieler messen sich auf der Anlage des TC Rot-Weiß Goch an der Jahnstraße.