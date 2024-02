Tennis-Winterrunde TC Grün-Weiß Reichswalde und SV Haldern mit Aufstiegschancen

Die Damen 30 des TC Grün-Weiß Reichswalde haben in der Tennis-Winterrunde im dritten Spiel den dritten Sieg gefeiert. Die Mannschaft behielt beim Gladbacher HTC mit 4:2 die Oberhand und hat in der Zweiten Verbandsliga jetzt ausgezeichnete Chancen auf den Aufstieg. Denn sie steht nun alleine an der Spitze, weil der ebenfalls mit zwei Siegen in die Saison gestartete TC Blau-Schwarz Düsseldorf bei ­TuSEM Essen überraschend nicht über ein 3:3 hinausgekommen ist.